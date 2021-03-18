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«Челси» переиграл «Атлетико» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

«Челси» переиграл «Атлетико» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0
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В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА лондонский «Челси» переиграл мадридский «Атлетико». Встреча проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счётом 2:0.

В первом тайме полузащитник «Челси» Хаким Зиеш забил гол. На 34-й минуте Тимо Вернер прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки и отпасовал низом на правый край чужой штрафной, откуда Зиеш точным ударом в касание отправил мяч с рикошетом от Яна Облака в сетку ворот. В добавленное время Эмерсон удвоил преимущество «Челси».

Первый матч команд закончился победой «Челси» (1:0). Единственный гол на 68-й минуте забил Оливье Жиру. После удачного рикошета мяча в чужой штрафной Жиру классным ударом в падении через себя отправил мяч в угол ворот.

По сумме двух встреч «Челси» прошёл в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. 1/8 финала. 2-й матч
17 марта 2021, среда. 23:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
2 : 0
Атлетико М
Мадрид, Испания
1:0 Зиеш – 34'   2:0 Эмерсон – 90+4'
Удаления: нет / Савич – 81'
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