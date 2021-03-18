«Челси» переиграл «Атлетико» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА лондонский «Челси» переиграл мадридский «Атлетико». Встреча проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счётом 2:0.
В первом тайме полузащитник «Челси» Хаким Зиеш забил гол. На 34-й минуте Тимо Вернер прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки и отпасовал низом на правый край чужой штрафной, откуда Зиеш точным ударом в касание отправил мяч с рикошетом от Яна Облака в сетку ворот. В добавленное время Эмерсон удвоил преимущество «Челси».
Первый матч команд закончился победой «Челси» (1:0). Единственный гол на 68-й минуте забил Оливье Жиру. После удачного рикошета мяча в чужой штрафной Жиру классным ударом в падении через себя отправил мяч в угол ворот.
По сумме двух встреч «Челси» прошёл в 1/4 финала Лиги чемпионов.
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