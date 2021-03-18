Определились все участники четвертьфинала Лиги чемпионов

Стали известны все четвертьфиналисты Лиги чемпионов.
Барьер 1/8 финала турнира преодолели «Ливерпуль», дортмундская «Боруссия», «ПСЖ», «Порту», «Манчестер Сити», «Реал» «Челси» и «Бавария».
Жеребьёвка состоится в пятницу 19 марта в штаб-квартире УЕФА в швейцарском «Ньоне». Первые матчи четвертьфинала будут сыграны 6-7 апреля. Ответные встречи запланированы на 13-14 апреля.
Финальный матч Лиги чемпионов состоится в Стамбуле 29 мая на Олимпийском стадионе «Ататюрка».
Напомним, на групповом этапе нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов Россию представляли «Локомотив», «Зенит» и «Краснодар». Ни «железнодорожникам», ни сине-бело-голубым, ни «быкам» не удалось пробиться в плей-офф. «Краснодар» сыграл в плей-офф Лиги Европы, где уступил загребскому «Динамо».
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