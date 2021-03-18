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Защитник «Шахтёра» сдал положительный тест на коронавирус в преддверии ответного матча ЛЕ

Защитник «Шахтёра» сдал положительный тест на коронавирус в преддверии ответного матча ЛЕ
Футбол / Лига Европы 0
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Защитник донецкого «Шахтера» Виктор Корниенко не сможет помочь своей команде в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с «Ромой», сообщает пресс-служба «горняков».

В преддверии матча команда прошла тестирование на коронавирус. Тест Виктора Корниенко оказался положительным. Все остальные футболисты сдали отрицательные тесты.

Матч «Шахтер» — «Рома» состоится сегодня, 18 марта. Начало — в 20:55 мск. В первой встрече украинский клуб уступил римлянам со счётом — 0:3.

Виктор Корниенко — 22-летний украинский футболист. В структуре донецкого «Шахтёра» он находится с 2016 года, перейдя из молодёжной команды ФК «Мариуполь» (тогда клуб назывался «Ильичёвец).В нынешнем сезоне чемпионата Украины он принял участие в 8 матчах и отметился результативной передачей.

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