Симоне Индзаги: «Бавария» — одна из команд, с которой просто невозможно играть на равных

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги прокомментировал поражение в матче 1\8 финала Лиги чемпионов с «Баварией». Первая встреча завершилась победой мюнхенцев со счётом 4:1. В ответном матче немецкий клуб победил со счётом 2:1.

«С некоторыми командами просто невозможно играть на равных. «Бавария» — одна из таких команд. Я горжусь нашей лигачемпионской кампанией. Мы ни разу не проиграли на групповом этапе. Из-за счета в первой игре нам пришлось рисковать сегодня. Игроки старились не опускать руки. Нам нужно было показать хорошую игру. Мы покидает турнир на позитивной ноте», — приводит слова Индзаги официальный сайт УЕФА.

Жеребьёвка четвертьфиналов и полуфиналов состоится 19 марта в швейцарском Ньоне.