Томас Тухель: уверен, что никто не захочет играть с «Челси» в четвертьфинале

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал выход в четвертьфинал Лиги чемпионов. На стадии 1/8 турнира лондонцы в двухматчевом противостоянии обыграли «Атлетико» (1:0 — на выезде и 2:0 — дома).

«Мы великолепно сыграли, все приложили усилия, даже ребята на трибунах. Чувствовалось, что мы очень хотели пройти дальше. Они старались применять высокий прессинг, но оставляли дыры позади себя, и мы смогли этим воспользоваться. Знаем, что всегда можем положиться на силовую игру, если что-то не заладится в атаке. Мы не боимся применять силовую борьбу, если не удается находить решения в нападении. Мы получили удовольствие от борьбы. Ребята были нацелены на результат. Мы жаждали этой победы. Такие результаты заряжают уверенностью. Начинаешь думать, что можешь достичь чего-то особенного. Уверен, что никто не захочет играть с нами в четвертьфинале. Будет непросто, но нам нечего бояться — мы хорошо подготовимся к новому противостоянию», — приводит слова Тухеля официальный сайт УЕФА.

Жеребьёвка четвертьфиналов и полуфиналов состоится 19 марта в швейцарском Ньоне.