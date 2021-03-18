Томас Тухель установил новый клубный рекорд «Челси»
В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА лондонский «Челси» переиграл мадридский «Атлетико». Встреча проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счётом 2:0.
Таким образом, «Челси» во главе с Томасом Тухелем непобедим в 13 матчах во всех турнирах (АПЛ, Кубок Англии, Лига чемпионов), что стало самым продолжительным беспроигрышным стартом главного тренера в истории клуба. Предыдущее достижение принадлежало Луиcу Фелипе Сколари, который в 2008 году выдал 12-матчевый беспроигрышный старт.
Тухель возглавил «Челси» в январе 2021 года. Контрактное соглашение специалиста с клубом рассчитано до 2022 года.
Жеребьёвка четвертьфиналов и полуфиналов Лиги чемпионов состоится 19 марта в швейцарском Ньоне.
Определились все участники четвертьфинала Лиги чемпионов
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