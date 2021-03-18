ЦСКА – «Зенит». Видеообзор матча 23-го тура РПЛ

В матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» переиграл ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Вендел и ещё один гол забил Артём Дзюба. За «армейцев» отличились Саломон Рондон и Никола Влашич.
Видеообзор матча ЦСКА – «Зенит».
ЦСКА, набрав 40 очков, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Армейцы» потерпели третье поражение за последние четыре матча. «Зенит», в свою очередь, набрав 48 очков, лидирует в первенстве. Клуб из Санкт-Петербурга одержал вторую победу подряд.
В следующем туре чемпионата России «Зениту» предстоит провести матч с «Химками», а ЦСКА сыграет с «Тамбовом». Матчи пройдут 5 и 4 апреля соответственно.
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