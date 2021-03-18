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Диего Форлан назвал лучших футболистов, с которыми играл

Диего Форлан назвал лучших футболистов, с которыми играл
Футбол / Испания 0
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Бывший футболист «Атлетико» и сборной Уругвая Диего Форлан назвал лучших игроков, с которыми играл.

«Я выходил на поле с величайшими: Криштиану Роналду, Серхио Агуэро, Луис Суарес, Эдинсон Кавани, Рой Кин, Пол Скоулз. Сборной для всех не хватит», — сказал Форлан в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Марковым.

Форлан объявил о завершении профессиональной карьеры игрока в августе 2020 года. Его последней командой был гонконгский клуб «Китчи», в составе которого он не выходил на поле с мая 2018 года. Ранее Диего защищал цвета «Индепендьенте», воспитанником которого является, а также «Манчестер Юнайтед», «Вильярреала», «Атлетико», «Интера», «Интернасьонала», «Сересо Осака», «Пеньяроля» и «Мумбаи Сити».
С 2002 по 2014 год Форлан вызывался в сборную Уругвая. В составе национальной команды он провёл более 100 матчей.

У меня было пять минут с Форланом. Я спросил его про мультики и переход в «Локо»
Диего рассказал, что бы сделал на месте Суареса в том самом матче с Ганой.
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