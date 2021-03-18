Альмквист прокомментировал дебютный забитый мяч за «Ростов»

21-летний шведский нападающий «Ростова» Понтус Альмквист поделился впечатлениями после игры 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ротором» (4:0), в которой ему удалось отметиться дебютным забитым мячом за ростовчан.

«Очень хорошо, что мы сумели заработать три очка, которые очень важны для команды! Сегодня все ребята хорошо сделали свою работу.

Я долгое время был близок к первому забитому голу за «Ростов». И вот, наконец, удалось отличиться, испытываю хорошие эмоции. Теперь просто продолжу работать на благо команды.

Эффектное празднование? Всё просто — в детстве я занимался гимнастикой! Скоро будут ещё более зрелищные празднования забитых мячей», — приводит слова Альмквиста пресс-служба «Ростова» в «Инстаграме».

Напомним, что Альмквист стал игроком «Ростова» перед началом сезона-2020/2021, перейдя из шведского «Норчёпинга» за € 3,75 млн. За российский клуб он уже успел провести 13 матчей, в которых забил 1 мяч и отдал 1 голевую передачу.