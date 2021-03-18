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Дайк, которым интересуется «Спартак», отметился дублем в матче Чемпионшипа

Дайк, которым интересуется «Спартак», отметился дублем в матче Чемпионшипа
Футбол / РПЛ 0

20-летний американский форвард клуба MLS «Орландо Сити» Дэрил Дайк, выступающий на правах аренды за «Барнсли», отметился дублем в матче 37-го тура Чемпионшипа с «Уикомб Уондерерз» (1:3).

Напомним, что 16 марта появилась информация об интересе к форварду со стороны московского «Спартака». Через некоторое время эта же информация нашла подтверждение и у другого источника, который сообщил, что «Орландо» рассчитывает заполучить за нападающего € 16,8 млн.

Англия - Чемпионшип. Чемпионшип. 37-й тур
17 марта 2021, среда. 22:00 МСК
Уиком Уондерерс
Хай-Уиком
Окончен
1 : 3
Барнсли
Барнсли
0:1 Вудроу – 45+2' (пен)   0:2 Дайк – 49'   0:3 Дайк – 81'   1:3 Икпизу – 85'
Удаления: нет / Мовотт – 73'

Дэрил перебрался на Туманный Альбион в феврале 2021 года, его арендное соглашение с «Барнсли» рассчитано до конца нынешнего сезона. Ранее он выступал только в американской лиге МЛС.

В составе «Барнсли» Дайк успел провести 11 матчей и забил 5 мячей. Он выступает на позиции центрального нападающего.

«Орландо» оценил Дайка, которым интересуется «Спартак», в € 16,8 млн
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