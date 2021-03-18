Дайк, которым интересуется «Спартак», отметился дублем в матче Чемпионшипа

20-летний американский форвард клуба MLS «Орландо Сити» Дэрил Дайк, выступающий на правах аренды за «Барнсли», отметился дублем в матче 37-го тура Чемпионшипа с «Уикомб Уондерерз» (1:3).
Напомним, что 16 марта появилась информация об интересе к форварду со стороны московского «Спартака». Через некоторое время эта же информация нашла подтверждение и у другого источника, который сообщил, что «Орландо» рассчитывает заполучить за нападающего € 16,8 млн.
Дэрил перебрался на Туманный Альбион в феврале 2021 года, его арендное соглашение с «Барнсли» рассчитано до конца нынешнего сезона. Ранее он выступал только в американской лиге МЛС.
В составе «Барнсли» Дайк успел провести 11 матчей и забил 5 мячей. Он выступает на позиции центрального нападающего.
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