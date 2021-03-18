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Определились все участники 1/4 финала ЛЧ, «Зенит» на выезде обыграл ЦСКА. Главное к утру

Стали известны участники 1/4 финала Лиги чемпионов, итоги центральной встречи 23-го тура РПЛ и покорение рекорда «Барселоны» — главное к утру в подборке «Чемпионата».

1. «Бавария» вновь обыграла «Лацио», «Челси» победил «Атлетико». Определились все участники 1/4 финала Лиги чемпионов.

2. «Зенит» обыграл ЦСКА в матче с удалением и двумя пенальти.

3. «Бавария» побила рекорд «Барселоны» в Лиге чемпионов.

4. НХЛ: «Рейнджерс» разгромили «Филадельфию» — 9:0, у Панарина и Бучневича 6 очков на двоих.

5. КХЛ: «Салават» крупно уступил «Ак Барсу» в первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина, ЦСКА не справился с «Локомотивом».

6. Паулу Фонсека отклонил предложение возглавить «Спартак».

7. «Скажи спасибо, трусливая сучка». Бойцы UFC Ян и Стерлинг устроили перепалку в «Твиттере».

8. Дзюба: не понимаю, откуда берётся хейт, кого вызывать в сборную России, а кого нет.