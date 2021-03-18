«Манчестер Сити» объявил о сокращении вместимости на домашнем стадионе

«Манчестер Сити» объявил о планах сократить вместимость стадиона «Этихад» примерно на 1100 мест, чтобы разместить новые электронные рекламные щиты.



«В рамках текущих работ по развитию стадиона стадиона „Этихад“ в нижней части чаши стадиона будет установлен второй ряд рекламных щитов. К сожалению, небольшой процент мест, выделенных как владельцам сезонных абонементов, так и болельщикам, которые покупают билеты на определённый матч, будет удален. С пострадавшими держателями сезонных абонементов связались в декабре 2020 года и сообщили, что им будет предоставлен приоритет выбора других мест в преддверии сезона-2021/2022. Владельцы сезонных карт, которым придётся переехать, не будут платить больше, чем им пришлось заплатить за свои предыдущие места в сезоне-2019/2020, независимо от того, где находится их новое место», — приводит заявление «горожан» Daily Mail.



Новые рекламные щиты займут до трёх рядов мест на северной, восточной и южной трибунах, сократив вместимость стадиона до 54 000 человек. Данное изменение принесёт больше дохода от существующих спонсорских сделок и не должна повлиять на качество телевизионной картинки.

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