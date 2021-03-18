«Манчестер Сити» объявил о сокращении вместимости на домашнем стадионе

«Манчестер Сити» объявил о планах сократить вместимость стадиона «Этихад» примерно на 1100 мест, чтобы разместить новые электронные рекламные щиты.
«В рамках текущих работ по развитию стадиона стадиона „Этихад“ в нижней части чаши стадиона будет установлен второй ряд рекламных щитов. К сожалению, небольшой процент мест, выделенных как владельцам сезонных абонементов, так и болельщикам, которые покупают билеты на определённый матч, будет удален. С пострадавшими держателями сезонных абонементов связались в декабре 2020 года и сообщили, что им будет предоставлен приоритет выбора других мест в преддверии сезона-2021/2022. Владельцы сезонных карт, которым придётся переехать, не будут платить больше, чем им пришлось заплатить за свои предыдущие места в сезоне-2019/2020, независимо от того, где находится их новое место», — приводит заявление «горожан» Daily Mail.
Новые рекламные щиты займут до трёх рядов мест на северной, восточной и южной трибунах, сократив вместимость стадиона до 54 000 человек. Данное изменение принесёт больше дохода от существующих спонсорских сделок и не должна повлиять на качество телевизионной картинки.
- 18 марта 2021
-
10:25
-
10:08
-
10:02
-
10:01
-
09:51
-
09:47
-
09:47
-
09:39
-
09:30
-
09:30
-
09:30
-
09:27
-
09:16
-
09:10
-
09:00
-
08:53
-
08:37
-
08:30
-
07:19
-
06:55
-
06:40
-
06:04
-
03:29
-
02:56
-
02:40
-
02:26
-
02:16
-
01:56
-
01:40
-
01:25
-
01:19
-
00:56
-
00:53
-
00:51
-
00:42