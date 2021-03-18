Фабио Капелло: «Бавария» — команда другого уровня

Бывший главный тренер «Милана» и «Реала» Фабио Капелло прокомментировал выход «Баварии» в четвертьфинал Лиги чемпионов по итогам двухматчевого противостояния с «Лацио».
В первой встрече мюнхенцы на выезде разгромили римскую команду со счётом 4:1. В ответном матче, который состоялся накануне, 17 марта, действующие чемпионы Германии также одержали победу, но с менее крупным счётом — 2:1.
«Бавария» — команда другого уровня: у неё другие скорости, другой характер. «Бавария» играла в оборонительный футбол после того, как вышла вперёд по сумме двух матчей 6:1», — цитирует Капелло пресс-служба УЕФА со ссылкой на Sky Sport.
По итогам вчерашних матчей определились все четвертьфиналисты Лиги чемпионов. В числе восьми лучших команд Европы оказались «Пари Сен-Жермен», «Ливерпуль», «Бавария», «Челси», «Реал», «Боруссия» (Дортмунд), «Манчестер Сити» и «Порту».
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