Игорь Акинфеев обновил рекорд чемпионатов России по отбитым пенальти

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев обновил свой рекорд чемпионатов России по отбитым пенальти. Голкипер отбил удар нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы с 11-метровой отметки и довёл их количество до 20.
Напомним, «Зенит» победил ЦСКА со счётом 3:2. В конце первого тайма Сердар Азмун получил мяч от Караваева, и после его удара в ногу Фернандеса мяч отскочил в руку российского бразильца. После вмешательства VAR арбитр Евгений Кукуляк назначил пенальти. Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев отразил удар Дзюбы, однако после этого судья собирался попросить перебить пенальти. Акинфеев после споров с арбитром получил жёлтую карточку, 11-метровый перебит не был.
ЦСКА, набрав 40 очков, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Зенит» (48) лидирует в первенстве.
- 18 марта 2021
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