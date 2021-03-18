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Флик: для меня было важно, чтобы «Бавария» выиграла второй матч с «Лацио»

Флик: для меня было важно, чтобы «Бавария» выиграла второй матч с «Лацио»
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лацио» (2:1) и выход команды в следующую стадию турнира.

«Для меня было важно, чтобы мы выиграли этот матч. «Лацио» хорошо защищался, но я думаю, что мы победили заслужено. Обидно, что мы снова пропустили.

У нас сильное нападение, но порой мы играем рискованно. Для нас важно продолжать играть в таком ключе и встречать соперника высоко, оказывая давление на его защитные порядки. Конечно, время от времени у противника будут возникать шансы, но я хочу, чтобы мы играли именно так.

Если я назову команду, с которой не хочу играть, то она непременно выпадет нам», — цитирует Флика пресс-служба УЕФА со ссылкой на Sky.

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