Коке: «Атлетико» был полностью уверен в себе, иначе мы бы не вышли на матч с «Челси»

Полузащитник «Атлетико» Коке высказался о поражении в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси» (0:2) и вылете из турнира.



«Это был трудный день. Мы любим этот турнир и хотели пройти дальше, но сыграли хуже, чем должны были. Положение обязывало нас идти вперёд, и мы оставляли дыры, которыми они здорово воспользовались.



Мы недостаточно хорошо сыграли в этом противостоянии. Они здорово давили, а мы играли слишком медленно и часто не успевали за соперником. Льоренте выдал несколько хороших подач, но никто не сумел их замкнуть. Команда не сумела сделать то, что мы хотели, особенно в первом тайме.



Если бы мы сомневались в своих способностях, то не стали бы выходить на игру. Мы были полностью уверены в нашей команде, мы здорово выступаем в чемпионате», — цитирует Коке пресс-служба УЕФА.

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