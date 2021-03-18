Коке: «Атлетико» был полностью уверен в себе, иначе мы бы не вышли на матч с «Челси»

Полузащитник «Атлетико» Коке высказался о поражении в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси» (0:2) и вылете из турнира.
«Это был трудный день. Мы любим этот турнир и хотели пройти дальше, но сыграли хуже, чем должны были. Положение обязывало нас идти вперёд, и мы оставляли дыры, которыми они здорово воспользовались.
Мы недостаточно хорошо сыграли в этом противостоянии. Они здорово давили, а мы играли слишком медленно и часто не успевали за соперником. Льоренте выдал несколько хороших подач, но никто не сумел их замкнуть. Команда не сумела сделать то, что мы хотели, особенно в первом тайме.
Если бы мы сомневались в своих способностях, то не стали бы выходить на игру. Мы были полностью уверены в нашей команде, мы здорово выступаем в чемпионате», — цитирует Коке пресс-служба УЕФА.
- 18 марта 2021
-
10:25
-
10:08
-
10:02
-
10:01
-
09:51
-
09:47
-
09:47
-
09:39
-
09:30
-
09:30
-
09:30
-
09:27
-
09:16
-
09:10
-
09:00
-
08:53
-
08:37
-
08:30
-
07:19
-
06:55
-
06:40
-
06:04
-
03:29
-
02:56
-
02:40
-
02:26
-
02:16
-
01:56
-
01:40
-
01:25
-
01:19
-
00:56
-
00:53
-
00:51
-
00:42