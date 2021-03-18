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Джо Коул: «Атлетико» выглядел как команда из Чемпионшипа или со дна таблицы АПЛ

Джо Коул: «Атлетико» выглядел как команда из Чемпионшипа или со дна таблицы АПЛ
Футбол / Лига чемпионов 0
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Бывший полузащитник «Челси» и сборной Англии Джо Коул охарактеризовал игру лондонской команды в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико» (2:0)

«Челси» как будто играл матч с топ-командой из английского Чемпионшипа или с клубом со дна таблицы английской Премьер-лиги», – приводит слова Коула BBC.

Джо Коул с 2003 по 2010 год защищал цвета «Челси», после чего перешёл в «Ливерпуль». На его счету 56 матчей и 10 голов в составе сборной Англии.

Лондонцы по сумме двух матчей обыграли «матрасников» со счётом 3:0 (1:0 — первый матч и 2:0 — ответный) и вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов. Их соперник определится по результатам жеребьёвки.

«Атлетико» в 27 матчах набрал 63 очка и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании.

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