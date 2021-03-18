«Я вас молю, отпишитесь от меня». Артём Дзюба обратился к хейтерам

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба обратился к своим недоброжелателям после победы в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (3:2).
«Я прошу вот этих всех злых, недалёких людей, которые только и ждут, чтобы кто-то оступился. Я вас молю, пожалуйста, отпишитесь от меня. Ну не пишите всякие гадости, когда вы кого-то оскорбляете или злорадствуете и довольствуетесь чем-то. Зачем вы на меня подписаны, зачем мне пишете? Я этого искренне не понимаю. Ну это ладно. Это ваш удел.
Впереди сборная, интересный этап. Нам нужно сплотиться, объединиться в этот момент. Пожалуйста, давайте все будем добрее, терпимее друг к дружке. Хватит столько злости выливать. Я этого никогда не пойму и не приму. Не уподобляйтесь всяким людям, которые злые, обиженные на жизнь и на себя, неудовлетворённые чем-то или кем-то — прежде всего, наверное, собой», — сказал Дзюба в видео в своём «инстаграме».
- 18 марта 2021
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