«Я вас молю, отпишитесь от меня». Артём Дзюба обратился к хейтерам

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба обратился к своим недоброжелателям после победы в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (3:2).



«Я прошу вот этих всех злых, недалёких людей, которые только и ждут, чтобы кто-то оступился. Я вас молю, пожалуйста, отпишитесь от меня. Ну не пишите всякие гадости, когда вы кого-то оскорбляете или злорадствуете и довольствуетесь чем-то. Зачем вы на меня подписаны, зачем мне пишете? Я этого искренне не понимаю. Ну это ладно. Это ваш удел.



Впереди сборная, интересный этап. Нам нужно сплотиться, объединиться в этот момент. Пожалуйста, давайте все будем добрее, терпимее друг к дружке. Хватит столько злости выливать. Я этого никогда не пойму и не приму. Не уподобляйтесь всяким людям, которые злые, обиженные на жизнь и на себя, неудовлетворённые чем-то или кем-то — прежде всего, наверное, собой», — сказал Дзюба в видео в своём «инстаграме».

Видеообращение Дзюбы: