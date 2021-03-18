Артём Дзюба: судьи не засчитали чистейший гол «Зенита» в ворота ЦСКА

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба записал видео для подписчиков после победы в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (3:2).
«Ребят, всем привет. Хочу всех вас поблагодарить, как обычно, за поддержку. Вас хоть и немного с одной стороны, а с другой, настоящих и искренних не так уж и много. Спасибо, что вы всегда со мной и до конца. Для меня это очень важно.
Важнейшая победа, идём дальше. Безумно счастлив, что в таком непростом матче победили, но я считаю, что заслуженно. Гол Дугласа чистейший не засчитали, к сожалению. Потрясающая игра Вендела, Далер Кузяев — умничка. Да вообще все ребята бойцы, все красавцы. Хочу всех поздравить и поблагодарить своих парней, это было действительно мощно. Поддержали меня после незабитого пенальти», — сказал Дзюба в видео в своём «инстаграме».
- 18 марта 2021
-
11:48
-
11:43
-
11:38
-
11:33
-
11:29
-
11:18
-
11:03
-
11:02
-
11:00
-
10:58
-
10:48
-
10:32
-
10:28
-
10:25
-
10:08
-
10:02
-
10:01
-
09:51
-
09:47
-
09:47
-
09:39
-
09:30
-
09:30
-
09:30
-
09:27
-
09:16
-
09:10
-
09:00
-
08:53
-
08:37
-
08:30
-
07:19
-
06:55
-
06:40
-
06:04