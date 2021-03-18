Артём Дзюба: судьи не засчитали чистейший гол «Зенита» в ворота ЦСКА

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба записал видео для подписчиков после победы в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (3:2).



«Ребят, всем привет. Хочу всех вас поблагодарить, как обычно, за поддержку. Вас хоть и немного с одной стороны, а с другой, настоящих и искренних не так уж и много. Спасибо, что вы всегда со мной и до конца. Для меня это очень важно.



Важнейшая победа, идём дальше. Безумно счастлив, что в таком непростом матче победили, но я считаю, что заслуженно. Гол Дугласа чистейший не засчитали, к сожалению. Потрясающая игра Вендела, Далер Кузяев — умничка. Да вообще все ребята бойцы, все красавцы. Хочу всех поздравить и поблагодарить своих парней, это было действительно мощно. Поддержали меня после незабитого пенальти», — сказал Дзюба в видео в своём «инстаграме».

Видеообращение Дзюбы: