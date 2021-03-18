Станислав Черчесов купил новую BMW и старую «девятку»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов обзавёлся новым автомобилем, сообщает телеграм-канал «Мутко против».



По информации источника, специалист на днях приобрёл BMW 530D XDRIVE, стоимость которой составляет около 5 млн рублей. Помимо этого, Черчесов купил старую машину ВАЗ-2109, известную как «девятка». Вероятно, второй автомобиль понадобился ему из-за номеров ОКХ. Стоимость покупки — 340 тыс. рублей.



Черчесов возглавляет сборную России с 2016 года. Под его руководством национальная команда добралась до четвертьфинала чемпионата мира, что является лучшим результатом в её истории, а также обеспечила себе участие в финальной стадии чемпионата Европы.



В предстоящую международную паузу сборной предстоит провести матчи квалификации чемпионата мира — 2022 с Мальтой (24 марта, Та-Али, 22:45 мск), Словенией (27 марта, Сочи, 17:00) и Словакией (30 марта, Трнава, 21:45 мск).

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