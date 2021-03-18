Слуцкий: у «Химок» есть суперлидеры и в атакующей линии, и в обороне

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от предстоящего матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками».



«Химки» не проигрывают 9 матчей — за этот промежуток времени это лучший результат в РПЛ. Команда очень организованная, есть суперлидеры и в атакующей линии, и в обороне. Нас ждет очень тяжёлый, напряжённый и важный поединок.



У нас есть кадровые проблемы, не все игроки готовы на сто процентов. Готовимся к игре в пятидневный цикл, довольно специфичный. Как всегда есть внутренние сложности, но это не должно помешать глобально к подготовке», — сказал Слуцкий в интервью для пресс-службы клуба.



Казанский «Рубин» в 22 матчах набрал 37 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.

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