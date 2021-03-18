Диего Льоренте: документальный фильм помог мне влюбиться в «Лидс»

Защитник «Лидс Юнайтед» и сборной Испании Диего Льоренте рассказал о первых месяцах на Туманном Альбионе.



«Перейдя в „Лидс“, я смотрел документальный фильм о клубе, чтобы поближе познакомиться с клубом. Мой переход состоялся, когда я был травмирован и, восстанавливаясь после травмы, я понял, какие невероятные болельщики у нашего клуба.



Многие люди рекомендовали мне этот фильм. И знаете, это было что-то невероятное. В нём отлично передали атмосферу, которую болельщики создавали на домашних матчах. Это очень впечатляюще. Можно сказать, что, посмотрев эту документалку, я влюбился в „Лидс“. Я отсчитываю дни до того момента, как мы увидим трибуны „Элланд-Роуд“ полностью заполненными.



Моё время здесь, в Лидсе, началось не очень хорошо, но, несмотря на травмы и дни, когда я грустил из-за этой ситуации, предвкушение, которое я испытывал, когда принимал этот вызов, всегда было со мной. Во многом из-за этого со мной всегда была энергия, помогающая мне восстанавливаться как можно быстрее.



Дружелюбность и сплочённость всего клуба — одна из вещей, которая удивила меня больше всего. Все в команде очень общительные люди, которые заботятся друг о друге. Это то, за что я очень благодарен команде. Для меня это была одна из вещей, которая максимально помогла мне в моём выздоровлении — как на ментальном уровне, так и на физическом. У меня есть только слова благодарности персоналу, медицинскому штабу, моим товарищам по команде, спортивному директору и президенту. В те тяжелые минуты, что у меня были, все они поддерживали меня. Теперь я стараюсь наслаждаться каждым днём по максимуму и в дни матчей помогать команде изо всех сил», — цитирует Льоренте Sky Sports.



Диего Льоренте перешёл из «Реала Сосьедад» в «Лидс Юнайтед» в сентябре 2020 года за € 20 млн. Контракт 27-летнего футболиста с клубом рассчитан до лета 2024 года. В нынешнем сезоне АПЛ Диего провёл 6 матчей, не отметившись результативными действиями.

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