«Краснодар» — «Динамо»: прямой эфир матча начнётся в 19:00

Сегодня, 18 марта, состоится матч «Краснодар» — «Динамо». Встреча 23-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «ФК Краснодар» в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Краснодар» — «Динамо» на «Чемпионате»
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Роман Милюченко (Санкт-Петербург) и Андрей Болотенков (Москва). Резервный рефери — Кирилл Силантьев (Самара).
«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Динамо».
«Краснодар», набрав 34 очка, занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Динамо» (36) — на восьмой строчке.
- 18 марта 2021
-
16:17
-
16:10
-
16:09
-
16:01
-
15:59
-
15:55
-
15:50
-
15:41
-
15:18
-
15:10
-
14:47
-
14:38
-
14:22
-
14:04
-
14:02
-
14:00
-
13:53
-
13:40
-
13:33
-
13:30
-
13:16
-
13:06
-
12:51
-
12:39
-
12:31
-
12:28
-
12:24
-
12:15
-
12:08
-
12:05
-
11:48
-
11:43
-
11:38
-
11:33
-
11:29