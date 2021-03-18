«Краснодар» — «Динамо»: прямой эфир матча начнётся в 19:00

Сегодня, 18 марта, состоится матч «Краснодар» — «Динамо». Встреча 23-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «ФК Краснодар» в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Краснодар» — «Динамо» на «Чемпионате»



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Роман Милюченко (Санкт-Петербург) и Андрей Болотенков (Москва). Резервный рефери — Кирилл Силантьев (Самара).



«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Динамо».



«Краснодар», набрав 34 очка, занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Динамо» (36) — на восьмой строчке.

«Спартак» попадёт в ЛЧ — и Тедеско передумает уходить? Прогнозы на 23-й тур РПЛ Битва за Европу с каждым днём обостряется!