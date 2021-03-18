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«Краснодар» — «Динамо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
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«Краснодар» — «Динамо»: прямой эфир матча начнётся в 19:00

«Краснодар» — «Динамо»: прямой эфир матча начнётся в 19:00
Футбол / РПЛ 0
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Сегодня, 18 марта, состоится матч «Краснодар» — «Динамо». Встреча 23-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «ФК Краснодар» в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Краснодар» — «Динамо» на «Чемпионате»

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Роман Милюченко (Санкт-Петербург) и Андрей Болотенков (Москва). Резервный рефери — Кирилл Силантьев (Самара).

«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Динамо».

«Краснодар», набрав 34 очка, занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Динамо» (36) — на восьмой строчке.

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