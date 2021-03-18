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В «Спартаке» объяснили отзаявку Виталия Дьякова

В «Спартаке» объяснили отзаявку Виталия Дьякова
Футбол / РПЛ 0
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В московском «Спартаке» прокомментировали исключение из заявки клуба защитника Виталия Дьякова, выступавшего за «Спартак-2».

«Это решение тренерского штаба», — сообщил глава департамента красно-белых по связям с общественностью Антон Фетисов корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову.

Дьяков защищает цвета «Спартака-2» с прошлого года. В ходе своей карьеры Виталий также выступал за «Локомотив», «Ростов», московское и минское «Динамо», «Томь» и «Сивасспор». В нынешнем сезоне 32-летний защитник принял участие в 28 матчах Футбольной национальной лиги, забил 3 гола (все — с пенальти) и получил 5 жёлтых карточек.

«Спартак-2», набрав 35 очков в 30 турах, занимает 15-е место в турнирной таблице ФНЛ. Неделю назад у команды сменился главный тренер — вместо Романа Пилипчука пост занял Евгений Бушманов.

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