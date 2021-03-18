В «Спартаке» объяснили отзаявку Виталия Дьякова

В московском «Спартаке» прокомментировали исключение из заявки клуба защитника Виталия Дьякова, выступавшего за «Спартак-2».



«Это решение тренерского штаба», — сообщил глава департамента красно-белых по связям с общественностью Антон Фетисов корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову.



Дьяков защищает цвета «Спартака-2» с прошлого года. В ходе своей карьеры Виталий также выступал за «Локомотив», «Ростов», московское и минское «Динамо», «Томь» и «Сивасспор». В нынешнем сезоне 32-летний защитник принял участие в 28 матчах Футбольной национальной лиги, забил 3 гола (все — с пенальти) и получил 5 жёлтых карточек.



«Спартак-2», набрав 35 очков в 30 турах, занимает 15-е место в турнирной таблице ФНЛ. Неделю назад у команды сменился главный тренер — вместо Романа Пилипчука пост занял Евгений Бушманов.

Мощное интервью с Виталием Дьяковым. Он прошёлся по всем в РПЛ Крик Бердыева, ошибка Кобелева, звонок Аленичева, встреча с Игнашевичем и непорядочность Гуренко.