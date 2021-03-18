В матче «Челси» — «Атлетико» был забит 9000-й гол в истории Лиги чемпионов

Вчера, 17 марта, в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» — «Атлетико Мадрид». Встреча завершилась победой английского клуба со счётом 2:0 (3:0 по сумме двух матчей).
Второй гол в матче забил левый защитник «Челси» Эмерсон, вышедший на замену в уже добавленное ко второму тайму время. 26-летний бразилец отлично открылся под передачу вингера синих Кристиана Пулишича и первым же касанием поразил ворота соперника, завершив контратаку «Челси». Гол Эмерсона стал 9000-м в истории Лиги чемпионов, сообщает «Твиттер»-аккаунт Gracenote Live.
Примечательно, что это первый гол в Лиге чемпионов в карьере Эмерсона.
Эмерсон Палмери выступает в «Челси» с января 2018 года. «Челси» заплатил «Роме» за его переход € 20 млн. В нынешнем сезоне защитник является игроком ротации синих, лишь изредка появляясь на поле. На его счету всего 2 матча в АПЛ сезона-2020/2021, три встречи в Кубке Англии, две в Кубке английской лиги. В нынешней Лиге чемпионов Эмерсон провёл уже 5 матчей.
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