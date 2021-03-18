Созин: все обвиняют Гончаренко. Пора спросить игроков ЦСКА: вы почему в футбол не играете?

Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал результат матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Зенит» переиграл ЦСКА (3:2).



«Слышу много критики в адрес Гончаренко. Даже самые преданные болельщики ЦСКА открыто говорят: виноват он. Все обвиняют Гончаренко. У меня такой вопрос: а футболисты что, не виноваты? Их Гончаренко заставил 35 минут второго тайма стоять и надеяться, что «Зенит» не забьёт? «Зенит» вообще-то и четвёртый забил. Пора спросить игроков ЦСКА: вы почему в футбол не играете? Вас не кормят? Или это Гончаренко просил играть в Туле на полусогнутых?



Но к нему вопрос тоже есть. Что значит «команда билась и боролась до конца»? Борются бойцы. Бьются до конца – боксеры. А футбольная команда – играет. Но ЦСКА не играет, а ходит пешком. Так что по объяснениям поражения вопросы есть. Может, это было политкорректно, может, он имел в виду, что в футбол они не играли, но меня не устроили такие объяснения.



Уверен, если Гончаренко захочет, то после ЦСКА найдёт работу за пару месяцев. Черчесов аккуратно покритиковал Чалова, и сейчас мы его не видим. Что есть Фёдор на поле, что его нет. Он к сезону вообще готовился? Посмотрите, как играют молодые ребята в «Динамо» – Тюкавин, Захарян. У них глаза горят, они моменты создают. А что в ЦСКА? По именам – хорошая команда, а на деле играть не хотят», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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