Хавбек «Лацио» Пароло рассказал, чем его поразила «Бавария»

Полузащитник «Лацио» Марко Пароло высказался о вылете команды из Лиги чемпионов по итогам противостояния с «Баварией» в 1/8 финала. В первом матче римляне разгромно проиграли мюнхенцам со счётом 1:4, а в ответной встрече, состоявшейся накануне, 17 марта, уступили сопернику со счётом 1:2.
«Нам всё ещё есть куда расти. В этом сезоне нам не удаётся сохранять стабильность. «Бавария» поразила постоянной заряженностью на борьбу, и это несмотря на весомое преимущество! Нам надо извлечь из этого урок», — цитирует Пароло пресс-служба УЕФА со ссылкой на Sky Sport.
По итогам вчерашних матчей определились все четвертьфиналисты Лиги чемпионов. В числе восьми лучших команд Европы оказались: «Пари Сен-Жермен», «Ливерпуль», «Бавария», «Челси», «Реал», «Боруссия» (Дортмунд), «Манчестер Сити» и «Порту».
- 18 марта 2021
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