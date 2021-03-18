Халк теряет по 5 кг за матч или тренировку
Физиотерапевт «Атлетико Минейро» Роберто Киари рассказал об особенности организма нападающего команды Халка, известного в России по выступлению за «Зенит».
«Халк очень много потеет, но в этом нет ничего плохого, потому что он использует самый эффективный способ отвода тепла из своего тела. Мы обратили внимание, что он теряет целых пять килограммов в матчах и на тренировках. В связи с этим было решено уделить особое внимание его гидратации. Персонал команды знает, что Халк — первый, кому нужно выпить воды.
Гидратацию Халка нужно поддерживать, но в этом нет проблем. На следующий день он весит столько же, сколько и до тренировки. Пока мы следим за ним, ничего страшного нет», — цитирует Киари A Bola со ссылкой на Galo TV.
Халк продемонстрировал свою суперсилу в дебютном матче за «Атлетико Минейро»
Рекомендуем вам
- 18 марта 2021
-
13:30
-
13:16
-
13:06
-
12:51
-
12:39
-
12:31
-
12:28
-
12:24
-
12:15
-
12:08
-
12:05
-
11:48
-
11:43
-
11:38
-
11:33
-
11:29
-
11:18
-
11:03
-
11:02
-
11:00
-
10:58
-
10:48
-
10:32
-
10:28
-
10:25
-
10:08
-
10:02
-
10:01
-
09:51
-
09:47
-
09:47
-
09:39
-
09:30
-
09:30
-
09:30
Партнерский контент
Рекомендуем вам