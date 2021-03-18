Халк теряет по 5 кг за матч или тренировку

Физиотерапевт «Атлетико Минейро» Роберто Киари рассказал об особенности организма нападающего команды Халка, известного в России по выступлению за «Зенит».



«Халк очень много потеет, но в этом нет ничего плохого, потому что он использует самый эффективный способ отвода тепла из своего тела. Мы обратили внимание, что он теряет целых пять килограммов в матчах и на тренировках. В связи с этим было решено уделить особое внимание его гидратации. Персонал команды знает, что Халк — первый, кому нужно выпить воды.



Гидратацию Халка нужно поддерживать, но в этом нет проблем. На следующий день он весит столько же, сколько и до тренировки. Пока мы следим за ним, ничего страшного нет», — цитирует Киари A Bola со ссылкой на Galo TV.

Халк продемонстрировал свою суперсилу в дебютном матче за «Атлетико Минейро»