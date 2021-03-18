«Ещё долго будете смотреть, как я играю». Дьяков прокомментировал отзаявку из «Спартака-2»

Защитник «Спартака-2» Виталий Дьяков прокомментировал решение клуба исключить его из заявки на нынешний сезон.



«Контракт со «Спартаком-2» пока не разорван. Сейчас я не могу перейти в другую команду, потому что дозаявочный период закончился. Думаю ли я завершать карьеру? Нет. Ещё долго будете смотреть, как я играю», — приводит слова Дьякова Sport24.



Дьяков защищает цвета «Спартака-2» с прошлого года. В ходе своей карьеры Виталий также выступал за «Локомотив», «Ростов», московское и минское «Динамо», «Томь» и «Сивасспор». В нынешнем сезоне 32-летний защитник принял участие в 28 матчах Футбольной национальной лиги, забил 3 гола (все — с пенальти) и получил 5 жёлтых карточек.



«Спартак-2», набрав 35 очков в 30 турах, занимает 15-е место в турнирной таблице ФНЛ. Неделю назад у команды сменился главный тренер — вместо Романа Пилипчука пост занял Евгений Бушманов.

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