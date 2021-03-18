Орлов: Ахметов пытался переломить ногу Кузяеву. Зачем его пригласили в сборную?

Комментатор Геннадий Орлов раскритиковал полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова, удалённого за грубый фол на хавбеке «Зенита» Далере Кузяеве в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги (2:3).
«Ахметов пытался переломить ногу Кузяеву. И это не первый такой для него случай. Какой-то жестокий парень этот Ахметов. Удивительно. Ему кажется, что чем он будет бить больнее соперника, тем выше поднимется в своей футбольной карьере. Да нет, наказание придёт.
Ахметова сейчас Черчесов пригласил в сборную, и я, как и немало других людей, удивлён. Зачем его пригласили в сборную? Есть ребята поталантливее на этой позиции. Но это уже вопрос к Черчесову. Его всё время определяют на роль опорного полузащитника, а на самом деле лучше ему играть под нападающими», — сказал Орлов в эфире «Эха Москвы в Петербурге».
- 18 марта 2021
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