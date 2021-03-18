Антонио Кассано объяснил, почему любит смотреть матчи «Манчестер Сити» и «Лидса»
Бывший игрок сборной Италии, серебряный призёр чемпионата Европы 2012 года Антонио Кассано рассказал, за какими командами старается следить. В частности, он упомянул два клуба из английской Премьер-лиги — «Манчестер Сити» и «Лидс».
«Я слежу за несколькими командами. За «Барселоной», если играет Месси. За «Манчестер Сити» Гвардиолы, потому что всегда можно чему-то научиться. За «Лидсом» Бьельсы, потому что я его обожаю.
В Серии A мне очень нравится «Аталанта». Гасперини уникален для Италии. Он создаёт великолепную игру со средними футболистами», — приводит слова Кассано Il Secolo XIX.
В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Сити» занимает первое место, набрав 71 очко в 30 матчах. «Лидс» идёт 12-м (36 очков в 28 играх).
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