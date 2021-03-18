«В «Анжи» никто и не понял, зачем они переходили». Жоао Карлос – о Денисове и Кокорине

Бывший защитник «Спартака» и «Анжи» Жоао Карлос рассказал о переходе в клуб из Махачкалы полузащитника Игоря Денисова и нападающего Александра Кокорина.
«Кокорин с Денисовым резко приехал к нам и быстро уехал. В «Анжи» никто и не понял, зачем они переходили. В первые годы всё было супер. А потом президент разочаровался в клубе, и никто не понимал, что происходит. Если честно, мы были обескуражены.
Денисов – парень с очень тяжёлым характером. Это было заметно в раздевалке. До его прихода в «Анжи» всё было дружелюбно и вежливо, мы постоянно шутили, смеялись. Да, Игорь – классный футболист. Но его характер оставляет желать лучшего. Он всегда в стрессе, нервный. Для нас было хорошо, что Денисов недолго пробыл в команде и быстро ушёл. Когда Игорь приехал в «Анжи», он усилил нас как команду. С Денисовым и Кокориным клуб мог стать лучше: у них большие футбольные качества. Но в раздевалке и на тренировках было тяжело. Помню первую неделю Денисова в клубе, атмосфера стала другой, более тяжелой», — цитирует Жоао Карлоса Eurosport.
- 18 марта 2021
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