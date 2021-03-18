«Уфа» — «Локомотив»: составы команд на матч 23-го тура РПЛ

Сегодня, 18 марта, состоится матч «Уфа» — «Локомотив». Встреча 23-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.
Стали известны стартовые составы:
«Уфа»: Беленов, Морозов, Плиев, Табидзе, Йокич, Иванов, Кротов, Урунов, Мрзляк, Бизоза, Милетич.
Запасные: Шафинский, Кукушкин, Аликин, Никитин, Дзантиев, Камилов, Голубев, Бауэр, Сысуев, Жамалетдинов, Андрич.
«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Рыбусь, Чорлука, Пабло, Жемалетдинов, Куликов, Мухин, Крыховяк, Лисакович, Камано.
Запасные: Коченков, Савин, Лысцов, Чёрный, Сильянов, Мурило, Баринов, Магкеев, Титков, Смолов, Агеев, Эдер.
«Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Уфа», набрав 14 очков, занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» (37) — на четвёртой строчке.
- 18 марта 2021
-
16:17
-
16:10
-
16:09
-
16:01
-
15:59
-
15:55
-
15:50
-
15:41
-
15:18
-
15:10
-
14:47
-
14:38
-
14:22
-
14:04
-
14:02
-
14:00
-
13:53
-
13:40
-
13:33
-
13:30
-
13:16
-
13:06
-
12:51
-
12:39
-
12:31
-
12:28
-
12:24
-
12:15
-
12:08
-
12:05
-
11:48
-
11:43
-
11:38
-
11:33
-
11:29