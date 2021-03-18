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«Уфа» — «Локомотив»: составы команд на матч 23-го тура РПЛ

«Уфа» — «Локомотив»: составы команд на матч 23-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0
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Сегодня, 18 марта, состоится матч «Уфа» — «Локомотив». Встреча 23-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.

Стали известны стартовые составы:

«Уфа»: Беленов, Морозов, Плиев, Табидзе, Йокич, Иванов, Кротов, Урунов, Мрзляк, Бизоза, Милетич.

Запасные: Шафинский, Кукушкин, Аликин, Никитин, Дзантиев, Камилов, Голубев, Бауэр, Сысуев, Жамалетдинов, Андрич.

«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Рыбусь, Чорлука, Пабло, Жемалетдинов, Куликов, Мухин, Крыховяк, Лисакович, Камано.

Запасные: Коченков, Савин, Лысцов, Чёрный, Сильянов, Мурило, Баринов, Магкеев, Титков, Смолов, Агеев, Эдер.

«Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Уфа», набрав 14 очков, занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» (37) — на четвёртой строчке.

«Уфа» — «Локомотив»: прямой эфир матча начнётся в 17:00
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