Легенда «Баварии» рассказал, что покинул немецкий телеканал после эфира про допинг России

Бывший футболист «Баварии» Мехмет Шолль поделился воспоминаниями об уходе из системы телеканалов ARD, где он работал почти 10 лет.



Сообщалось, что экс-игрок отказался обсуждать возможный допинг у сборной России, после чего его самого заподозрили в применении запрещённых препаратов в ходе карьеры.



«Слушайте, у меня очень чёткое отношение к допингу. Допинг — дерьмо, он убивает спортсменов, убивает спорт, делает его неправдоподобным, убивает людей и отторгает зрителей. Не то что бы я был готов уйти с ARD в любую секунду — скорее в том случае, если всё продолжится в том же духе. Так в итоге и получилось.



ARD развил талант портить результаты собственного труда. Каждый раз я сталкивался с чем-то подобным. В 2017-м Германия была в полуфинале Кубка конфедераций, молодёжная сборная в это время вышла в финал Евро, было 33 градуса тепла — всё идеально! Я сказал своему соведущему: «Только не говори, что собираешься обсуждать что-то негативное!» Не было ни единой причины говорить о чём-то плохом. И после этого им приходит в голову мысль обсуждать допинг у России. Я сказал: «Если вы будете говорить об этом, я уйду». Мне ответили, что я не должен вмешиваться. Тогда я ушёл», — цитирует Шолля Focus со ссылкой на подкаст Bild.



Шолль в бытность футболистом защищал цвета «Баварии» с 1992 по 2007 год, после чего завершил карьеру. Экс-полузащитник — чемпион Европы 1996 года в составе сборной Германии.