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Определилась дата и время проведения следующего матча «Реала» и «Барселоны»

Определилась дата и время проведения следующего матча «Реала» и «Барселоны»
Футбол / Испания 0

Определились дата и время проведения матча 30-го тура чемпионата Испании, в котором сыграют «Реал» и «Барселона», сообщает пресс-служба лиги в своём «твиттере». Встреча пройдёт 10 апреля, старт – в 23:00 мск.

Напомним, в матче 27-го тура испанской Примеры сезона-2020/2021 «Барселона» принимала «Уэску». Встреча проходила на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершилась со счётом 4:1. «Барселона» набрала 59 очков и занимает второе место в турнирной таблице испанского чемпионата.

В матче 27-го тура чемпионата Испании мадридский «Реал» на своём поле переиграл «Эльче» — 2:1. «Реал» благодаря этой победе набрал 57 очков и вышел на третье место. Лидером чемпионата остаётся мадридский «Атлетико» с 62 очками.

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