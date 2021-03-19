Газизова встретили в стиле «Терминатора», фаната сдерживали от прорыва. Фото победы «Локо»

Вчера, 18 марта в Уфе на стадионе «Нефтяник» в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Уфа» принимала «Локомотив». Встреча завершилась со счётом 0:1.
«Локомотив» владел территориальным преимуществом, «Уфа» массированно оборонялась. Голевых моментов практически не возникало, игра оживилась только в концовке встречи. Единственный гол был забит после стандартного положения. На 80-й минуте Гжегож Крыховяк освободился от опеки защитников и с близкого расстояния поразил ворота «Уфы». Финальный свисток арбитра зафиксировал победу «Локомотива» с минимальным счётом.
Таким образом, «Уфа», набрав 14 очков, занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» (40) идёт на третьем месте. Лидирует в чемпионате санкт-петербургский «Зенит» (48).
Лучшие кадры с матча «Уфа» — «Локомотив» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
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