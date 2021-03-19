Комментатор Неценко рассказал о скандальном интервью с Калининым

Комментатор Александр Неценко рассказал о скандальном интервью с защитником «Урала» Игорем Калининым в перерыве матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:5).



«Да, я был удивлен реакцией Игоря на мой вопрос. Но очевидно, что его смутила формулировка этого вопроса: его команда проигрывала со счетом 0:3 к перерыву, получила гол в раздевалку с пенальти. Понятно, что футболист в такой ситуации будет на взводе. Но у нас такая работа: мы – журналисты – в этой ситуации обязаны реагировать на то, что происходит на футбольном поле.



В перерыве я ни с кем этот момент не обсуждал. А уже после матча обсуждали, конечно, с некоторыми коллегами. Кто-то потроллил, кто-то поддержал. Откровенно негативной реакции я не встретил. Только в социальных сетях.



Но и этот вопрос был достаточно быстро улажен: после игры я дождался, когда Игорь выйдет из раздевалки, и подошел к нему. Мне кажется, я поступил достаточно правильно: мы выяснили по-мужски все вопросы и прояснили все моменты. Я подошел к нему и объяснил, что ничего плохого в виду не имел. Кстати, я встретил понимание со стороны Игоря. Он мне сказал: «Я понимаю, что вы тоже делаете свою работу и вам нужно задавать правильные вопросы. Но делайте это корректнее».



В общем, суть конфликта была в моей формулировке. Но она у меня вырвалась. Я понимаю, она была не самой корректной, учитывая счет 0:3 на табло не в пользу «Урала». Пообщавшись, мы решили с Игорем все свои вопросы и у нас нет никакого конфликта, мы друг друга поняли. Мы даже специально сфотографировались для соцсетей, чтобы все поняли – у нас больше нет никаких вопросов друг к другу. После этого мы разошлись», – цитирует Неценко Metaratings.

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