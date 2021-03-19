Гендиректор «Ротора» прокомментировал увольнение Александра Хацкевича

Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский прокомментировал решение клуба отправить в отставку главного тренера команды Александра Хацкевича.
«Решение принято без эмоций, взвешенно. Чтобы набрать необходимое количество очков в оставшихся матчах и решить поставленную задачу на сезон, руководством клуба принято решение освободить Александра Хацкевича от занимаемой должности. Впереди две недели подготовки к матчу с «Локомотивом», и они пройдут под руководством нового наставника. Тренерские перестановки помогают встряхнуть команду, взбодрить.
Мы благодарим Александра Николаевича за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере», — приводит слова Рекечинского пресс-служба «Ротора».
Хацкевич возглавил «Ротор» в 2019 году. В настоящее время волгоградцы, набрав 18 очков в 23 матчах, занимают 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В оставшихся турах команда встретится с «Локомотивом», ЦСКА, «Динамо», «Зенитом», «Ахматом», «Сочи» и «Рубином».
- 21 марта 2021
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