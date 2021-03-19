Дортмундская «Боруссия» подписала молодого таланта из «ПСЖ»

Дортмундская «Боруссия» на своём официальном сайте сообщила о подписании воспитанника «Пари Сен-Жермен» Сумаила Кулибали.
17-летний центральный защитник присоединится к «шмелям» перед началом следующего сезона. В настоящее время он восстанавливается после травмы колена. На взрослом уровне Сумаила ещё не дебютировал, но в последние месяцы регулярно тренировался с основой «ПСЖ». Утверждается, что Кулибали — один из самых многообещающих игроков в академии парижан. Он также вызывается в сборную Франции U18.
«Я с нетерпением жду, когда смогу сыграть за клуб с такими традициями. Благодарен «ПСЖ» за воспитание, но считаю, что этот переход — лучший шаг для меня на данный момент. У меня были предложения от других клубов, но после первого же разговора с представителями «Борусии» я понял, что для это правильная команда для меня», — сказал Кулибали.
- 21 марта 2021
-
18:29
-
18:29
-
18:24
-
18:12
-
18:10
-
17:59
-
17:47
-
17:41
-
17:39
-
17:32
-
17:05
-
17:01
-
16:47
-
16:31
-
16:24
-
16:12
-
16:12
-
16:01
-
15:42
-
15:25
-
15:19
-
15:15
-
15:10
-
14:59
-
14:54
-
14:29
-
14:25
-
13:58
-
13:54
-
13:51
-
13:50
-
13:44
-
13:35
-
13:30
-
13:28