Дортмундская «Боруссия» подписала молодого таланта из «ПСЖ»

Дортмундская «Боруссия» на своём официальном сайте сообщила о подписании воспитанника «Пари Сен-Жермен» Сумаила Кулибали.



17-летний центральный защитник присоединится к «шмелям» перед началом следующего сезона. В настоящее время он восстанавливается после травмы колена. На взрослом уровне Сумаила ещё не дебютировал, но в последние месяцы регулярно тренировался с основой «ПСЖ». Утверждается, что Кулибали — один из самых многообещающих игроков в академии парижан. Он также вызывается в сборную Франции U18.



«Я с нетерпением жду, когда смогу сыграть за клуб с такими традициями. Благодарен «ПСЖ» за воспитание, но считаю, что этот переход — лучший шаг для меня на данный момент. У меня были предложения от других клубов, но после первого же разговора с представителями «Борусии» я понял, что для это правильная команда для меня», — сказал Кулибали.

«Ман Сити», «Челси» и ещё два клуба АПЛ претендуют на хавбека дортмундской «Боруссии»