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Эдвин ван дер Сар отреагировал на вызов вратаря «Вест Бромвича» в сборную Англии

Эдвин ван дер Сар отреагировал на вызов вратаря «Вест Бромвича» в сборную Англии
Футбол / Англия 0
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Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» Эдвин ван дер Сар отреагировал на дебютный вызов в сборную Англии вратаря «Вест Бромвич Альбиона» Сэма Джонстона.

«Я всегда знал, что ты попадёшь в сборную Англии. Упорный труд и настойчивость в итоге приносят результат! Молодец, Сэм», — написал Эдвин в своём «твиттере».

Состав сборной Англии
Вратари: Дин Хендерсон, Сэм Джонстон, Ник Поуп;

Защитники: Бен Чилуэлл, Конор Коди, Эрик Дайер, Рис Джеймс, Гарри Магуайр, Тайрон Мингс, Люк Шоу, Джон Стоунз, Киран Триппьер, Кайл Уолкер;

Полузащитники: Джуд Беллингхэм, Фил Фоден, Джесси Лингард, Мэйсон Маунт, Калвин Филлипс, Деклан Райс, Джеймс Уорд-Праус;

Нападающие: Доминик Калверт-Льюин, Гарри Кейн, Маркус Рашфорд, Букайо Сака, Рахим Стерлинг, Олли Уоткинс.

В марте сборной Англии предстоит встретиться с Сан-Марино, Албанией и Польшей.

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