Эдвин ван дер Сар отреагировал на вызов вратаря «Вест Бромвича» в сборную Англии

Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» Эдвин ван дер Сар отреагировал на дебютный вызов в сборную Англии вратаря «Вест Бромвич Альбиона» Сэма Джонстона.
«Я всегда знал, что ты попадёшь в сборную Англии. Упорный труд и настойчивость в итоге приносят результат! Молодец, Сэм», — написал Эдвин в своём «твиттере».
Состав сборной Англии
Вратари: Дин Хендерсон, Сэм Джонстон, Ник Поуп;
Защитники: Бен Чилуэлл, Конор Коди, Эрик Дайер, Рис Джеймс, Гарри Магуайр, Тайрон Мингс, Люк Шоу, Джон Стоунз, Киран Триппьер, Кайл Уолкер;
Полузащитники: Джуд Беллингхэм, Фил Фоден, Джесси Лингард, Мэйсон Маунт, Калвин Филлипс, Деклан Райс, Джеймс Уорд-Праус;
Нападающие: Доминик Калверт-Льюин, Гарри Кейн, Маркус Рашфорд, Букайо Сака, Рахим Стерлинг, Олли Уоткинс.
В марте сборной Англии предстоит встретиться с Сан-Марино, Албанией и Польшей.
- 21 марта 2021
-
18:29
-
18:29
-
18:24
-
18:12
-
18:10
-
17:59
-
17:47
-
17:41
-
17:39
-
17:32
-
17:05
-
17:01
-
16:47
-
16:31
-
16:24
-
16:12
-
16:12
-
16:01
-
15:42
-
15:25
-
15:19
-
15:15
-
15:10
-
14:59
-
14:54
-
14:29
-
14:25
-
13:58
-
13:54
-
13:51
-
13:50
-
13:44
-
13:35
-
13:30
-
13:28