Бубнов: «Уфа» потерпела обидное поражение, «Локомотив» провёл далеко не лучший матч

Бывший игрок московского «Спартака» Александр Бубнов прокомментировал результат матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Локомотив» переиграл «Уфу» (1:0).



«Рахимов сделал пять перестановок по сравнению с матчем против «Рубина», благодаря чему «Уфа» выглядела гораздо солиднее в целом и в частностях. Башкирцы несравнимо надежнее действовали в обороне, при этом создавали моменты как в контратаках, так и в позиционном наступлении. Очень неплохой поединок провел Олег Иванов, ставший важным связующим звеном между средней линией и группой атаки. «Уфа» потерпела обидное поражение, упустила несколько отличных моментов. В двух эпизодах «Локомотив» спас новичок Пабло, который провёл отличный матч.



«Локомотив» значительно больше владел мячом, но в позиционных атаках гостям явно не хватало скорости, темпа и индивидуальных обострений. В отличие от «Рубина» никаких неразрешимых задач перед «Уфой» нападение «Локомотива» не ставило, после перерыва вовсе создало всего один голевой момент со стандарта, который и решил исход встречи. Николич вовремя провёл замену, выпустив Эдера при подаче углового, и португалец скинул мяч на Крыховяка. «Локомотив» провёл далеко не лучший матч, но в непростой ситуации проявил характер и вышел на третье место.



По этой встрече отмечу также не самое уверенное судейство, что удивительно, ведь матч для арбитров был не из трудных», — цитирует Бубнова Sportbox.

Бубнов: с такой игрой «Спартаку» вполне по силам набрать максимум очков в оставшихся турах