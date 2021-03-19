Бубнов: «Уфа» потерпела обидное поражение, «Локомотив» провёл далеко не лучший матч

Бывший игрок московского «Спартака» Александр Бубнов прокомментировал результат матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Локомотив» переиграл «Уфу» (1:0).
«Рахимов сделал пять перестановок по сравнению с матчем против «Рубина», благодаря чему «Уфа» выглядела гораздо солиднее в целом и в частностях. Башкирцы несравнимо надежнее действовали в обороне, при этом создавали моменты как в контратаках, так и в позиционном наступлении. Очень неплохой поединок провел Олег Иванов, ставший важным связующим звеном между средней линией и группой атаки. «Уфа» потерпела обидное поражение, упустила несколько отличных моментов. В двух эпизодах «Локомотив» спас новичок Пабло, который провёл отличный матч.
«Локомотив» значительно больше владел мячом, но в позиционных атаках гостям явно не хватало скорости, темпа и индивидуальных обострений. В отличие от «Рубина» никаких неразрешимых задач перед «Уфой» нападение «Локомотива» не ставило, после перерыва вовсе создало всего один голевой момент со стандарта, который и решил исход встречи. Николич вовремя провёл замену, выпустив Эдера при подаче углового, и португалец скинул мяч на Крыховяка. «Локомотив» провёл далеко не лучший матч, но в непростой ситуации проявил характер и вышел на третье место.
По этой встрече отмечу также не самое уверенное судейство, что удивительно, ведь матч для арбитров был не из трудных», — цитирует Бубнова Sportbox.
- 21 марта 2021
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