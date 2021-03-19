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«Фиорентина» поздравила Александра Кокорина с 30-летием

«Фиорентина» поздравила Александра Кокорина с 30-летием
Футбол / Италия 0

«Фиорентина» поздравила нападающего Александра Кокорина с 30-летием.

«С днем рождения, Кокорин. Оставляйте свои пожелания», — написали представители пресс-службы «фиалок» в своём «твиттере».

Ранее стало известно, что российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин тренируется по индивидуальной программе в преддверии матча Серии А с «Миланом». Из-за этого форвард вряд ли выйдет на поле в матче с «россонери». Матч «Фиорентина» — «Милан» состоится 21 марта в 20:00 мск.

Напомним, Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января, перейдя из московского «Спартака». Контракт российского футболиста с итальянским клубом рассчитан до 2024 года, сумма сделки составила € 4,5 млн. Александр выступает за «фиалок» под 91-м номером.

Кокорин, скорее всего, пропустит матч с «Миланом»
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