В расположение сборной России прибыли ещё девять игроков. Зобнин будет позднее

К сборной России на сборе в Сочи присоединились ещё девять футболистов, передаёт корреспондент «Чемпионата» Евгений Марков.
Полузащитнику «Спартака» Роману Зобнину в ближайшее время сделают МРТ после травмы, полученной в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (5:1), после чего он присоединится к партнёрам по сборной.
Ранее в расположение сборной России прибыли Юрий Жирков, Вячеслав Караваев, Артём Дзюба, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все — «Зенит»), Марио Фернандес, Ильзат Ахметов (оба — ЦСКА) и Андрей Семёнов («Ахмат»). Присоединиться к команде ещё предстоит выступающему в Германии Александру Жирову и игрокам «Рубина» и «Сочи», которым ещё предстоит сыграть в 23-м туре РПЛ.
В предстоящую международную паузу сборной предстоит провести матчи квалификации чемпионата мира — 2022 с Мальтой (24 марта, Та-Али, 22:45 мск), Словенией (27 марта, Сочи, 17:00) и Словакией (30 марта, Трнава, 21:45 мск).
Подробный рассказ о тренировке и фотографии с места — в посте корреспондента «Чемпионата» Евгения Маркова.
- 21 марта 2021
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