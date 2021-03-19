Хацкевич — об увольнении с поста главного тренера «Ротора»: я даже не знаю об этом

Бывший главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич рассказал, что не знает о своём увольнении из волгоградского клуба.



«Я даже не знаю об этом, нахожусь сейчас в Киеве. Первый раз от вас слышу, что я покидаю пост. Разговоров (об увольнении) не было», — цитирует Хацкевича «Р-Спорт».

Ранее «Ротор» на своём официальном сайте объявил о расставании с главным тренером команды Александром Хацкевичем. Специалист был отправлен в отставку по решению руководства клуба.



В настоящее время волгоградская команда, набрав 18 очков в 23 турах, занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, располагаясь в зоне стыковых матчей. Отставание от 12-й строчки, которая гарантирует участие в следующем розыгрыше чемпионата, составляет 8 очков.