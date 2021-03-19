Экс-тренер «Краснодара»: моё мнение — Сулейманов и Агкацев старше, чем по документам

Бывший тренер академии «Краснодара» Алексей Чистяков поделился мнением о 19-летнем вратаре клуба Станиславе Агкацеве.
«На тренировках его не видел, сужу по матчам. Моё мнение — по документам моложе, чем на самом деле, как и Шапи. Фигура, лицо, движения намекают, что там не 19 лет. Неплохой, перспективы примерно как у Джанаева, если дадут возможность играть. А может, и не дотянет. Пытается быть лидером, везде успевать, но заметно, что на разрыве. Дальше время покажет, рановато делать выводы после двух игр», — цитирует Чистякова Sportbox.
Напомним, 18 марта в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» принимал московское «Динамо». Встреча проходила в Краснодаре на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 2:3. После этого матча «Краснодар», набрав 34 очка, занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Динамо» (39) идёт на 5-м месте.
- 21 марта 2021
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