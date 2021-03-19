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Андрей Мостовой: о поражении в матче с Сербией уже все забыли, не нужно об этом вспоминать

Андрей Мостовой: о поражении в матче с Сербией уже все забыли, не нужно об этом вспоминать
Футбол / Лига наций УЕФА 0
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Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой ответил на вопрос о своём вызове в сборную России, а также высказался о разгромном поражении национальной команды в заключительном матче Лиги наций с Сербией (0:5) в прошлом году.

«Опасался ли, что не вызовут? Сперва задумался об этом, но тренерский штаб меня вызвал, и я очень за это благодарен. Буду отдаваться на 200 процентов в матчах и на тренировках, чтобы отблагодарить и показать себя.

О поражении от Сербии уже все забыли, не нужно об этом вспоминать. Неприятная ситуация была, но думаю, что все отошли», — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Евгений Марков.

В предстоящую международную паузу сборной предстоит провести матчи квалификации чемпионата мира — 2022 с Мальтой (24 марта, Та-Али, 22:45 мск), Словенией (27 марта, Сочи, 17:00) и Словакией (30 марта, Трнава, 21:45 мск).

Подробный рассказ о тренировке и фотографии с места — в посте корреспондента «Чемпионата» Евгения Маркова.

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