Андрей Мостовой: почему «Зенит» уже чемпион? У нас ещё будет возможность оступиться

Полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Мостовой выразил уверенность, что сине-бело-голубым ещё предстоит побороться за чемпионский титул в нынешнем сезоне.



«Зенит» — чемпион? Да нет, почему, ещё семь матчей. Не хочется ничего плохого говорить, но оступиться ещё будет возможность. Главное, чтобы была максимальная концентрация», — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Евгений Марков.



«Зенит», набрав 48 очков в 23 турах, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, опережая ближайшего преследователя – «Спартак» – на 4 очка.



В предстоящую международную паузу сборной предстоит провести матчи квалификации чемпионата мира — 2022 с Мальтой (24 марта, Та-Али, 22:45 мск), Словенией (27 марта, Сочи, 17:00) и Словакией (30 марта, Трнава, 21:45 мск).

Подробный рассказ о тренировке и фотографии с места — в посте корреспондента «Чемпионата» Евгения Маркова.