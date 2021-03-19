Ильзат Ахметов разобрал ошибки, которые ЦСКА допустил в матче с «Зенитом»

Полузащитник ЦСКА и сборной России Ильзат Ахметов прокомментировал результат матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (2:3).



«Психологически непросто, но нужно уметь переключаться. Сегодня ты выигрываешь, завтра ты проигрываешь. Нужно работать и постараться победить в следующем матче. Разбора игры после «Зенита» не было, так что ошибки мы ещё не разбирали. У соперника схема была, что они играли ромбом, четыре полузащитника. У нас была другая схема. Мы должны были по-другому их сдерживать, придерживаться другой тактики», — передаёт слова Ахметова корреспондент «Чемпионата» Евгений Марков.



В предстоящую международную паузу сборной предстоит провести матчи квалификации чемпионата мира — 2022 с Мальтой (24 марта, Та-Али, 22:45 мск), Словенией (27 марта, Сочи, 17:00) и Словакией (30 марта, Трнава, 21:45 мск).

Подробный рассказ о тренировке и фотографии с места — в посте корреспондента «Чемпионата» Евгения Маркова.