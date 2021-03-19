Александр Соболев: бить пенальти в сборной? Как тренерский штаб решит, так и будет

Нападающий «Спартака» Александр Соболев ответил на вопрос о своём исполнении пенальти за красно-белых и потенциально за сборную России.



«Как принимал решение при исполнении двух пенальти в ворота «Урала»? Интуитивно. Первый раз решил так пробить, второй — так. Ничего такого. Тем более партнёры доверяют, ты уверенно подходишь и бьёшь. Ничего сверхъестественного во время второго пенальти не было. Просто выбрал угол и пробил.



Бить пенальти в сборной? Не могу на этот вопрос ответить. Это решение тренерского штаба — как они решат, так и будет. Всё зависит от них, а моя работа — выходить на поле и выполнять задачи», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Евгений Марков.

В предстоящую международную паузу сборной предстоит провести матчи квалификации чемпионата мира — 2022 с Мальтой (24 марта, Та-Али, 22:45 мск), Словенией (27 марта, Сочи, 17:00) и Словакией (30 марта, Трнава, 21:45 мск).

Подробный рассказ о тренировке и фотографии с места — в посте корреспондента «Чемпионата» Евгения Маркова.