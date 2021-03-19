Александр Соболев объяснил свою форму после возобновления сезона

Нападающий «Спартака» и сборной России Александр Соболев ответил на вопрос о своей форме в последних матчах.



«Повезло, что операцию сделал в отпуске. Было больше времени спокойно восстановиться, никуда не торопясь, и на сборах уже с первого дня был в общей группе. После этого тренер по физподготовке тоже говорил, что очень хорошо работал. Некоторые побаиваются после операции, а у меня сразу всё хорошо было, никаких болей.



Когда играешь в клубе, не думаешь о вызове в сборную. Просто выполняешь свою работу. Если получается хорошо — тебя вызывают. Зобнину пожелали здоровья. Дай бог, сегодня прилетит, если всё хорошо будет», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Евгений Марков.

В предстоящую международную паузу сборной предстоит провести матчи квалификации чемпионата мира — 2022 с Мальтой (24 марта, Та-Али, 22:45 мск), Словенией (27 марта, Сочи, 17:00) и Словакией (30 марта, Трнава, 21:45 мск).

Подробный рассказ о тренировке и фотографии с места — в посте корреспондента «Чемпионата» Евгения Маркова.